Seniorenheim in Rendsburg : „Neue Heimat“ macht Verluste: Stadt prüft Ausstieg aus Kooperation mit „Brücke“

Im einzigen Pflegeheim mit kommunaler Beteiligung in Rendsburg bahnt sich ein Paukenschlag an: Zwischen der Stadt Rendsburg und der „Brücke Rendsburg-Eckernförde“, die das Haus betreibt, stehen die Zeichen auf Trennung.

Rendsburg | Bis 2018 war die „Neue Heimat“ in Rendsburg rein städtisch. Die Seniorenwohnanlage an der Schleswiger Straße galt als Adresse mit gutem Ruf, geriet jedoch wirtschaftlich auf die schiefe Bahn, auch weil der Zuschnitt der Wohneinheiten nicht mehr zeitgemäß war. Die Folge waren Verluste, seit 2013 ging es finanziell bergab. Das auf mehr als zehn Jahre an...

