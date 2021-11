Rendsburger Kanalgeflüster : Warum die Verträge zur „Neuen Heimat“ blankes Entsetzen im Rathaus auslösen

Eine Altlast ist zurück auf der politischen Tagesordnung in Rendsburg: Für die defizitäre Seniorenwohnanlage, an der die Stadt zu 40 Prozent beteiligt ist, muss eine Lösung her. Doch die wird schwierig zu finden sein.

Rendsburg | Zahlen lügen nicht. Bei der „Neuen Heimat“ sind sie teuflisch rot. Die Altlast ist zurück auf der Tagesordnung. Das Seniorenheim, an dem die Stadt zu 40 Prozent beteiligt ist, fährt hohe Verluste ein. Und das, obwohl die „Brücke Rendsburg-Eckernförde“ den Betrieb 2018 übernommen hatte und mit dem Einstieg der „Profis“ eigentlich alles besser werden so...

