Neben Aldi, Lidl und Edeka : Neue Corona-Teststation in Osterrönfeld lockt bei Eröffnung mit 1000 Glückskeksen

Ab Donnerstag, 10. Februar, sind Abstriche möglich. Betreiber ist Oliver Zunk, der bereits eine Testmöglichkeit auf dem Schiffbrückenplatz in Rendsburg anbietet.

Osterrönfeld | In der Kieler Straße 21 in Osterrönfeld öffnet Oliver Zunk am Donnerstag, 10. Februar, eine neue Corona-Teststation. Gleichzeitig schließt er die bisherige Teststelle in der Rudolf-Diesel-Straße 12 im benachbarten Schacht-Audorf. Wer auf sein Ergebnis wartet, kann in der Zeit seine Einkäufe erledigen. Die neue Teststation auf dem Parkplatz der...

