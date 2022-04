Neubau Rader Hochbrücke an A7 : Hotelgutscheine und Spezialfenster: So soll Borgstedt vor Baulärm geschützt werden

Beim Abriss der alten Rader Hochbrücke ab 2027 muss sich vor allem Borgstedt nördlich des Kanals auf erheblicher Baulärm gefasst machen. Schon jetzt steht fest, wie der Ort geschützt werden soll. Eine Übersicht.

Borgstedt | Ob es knallt, ist eine Frage des Standorts. Gesprengt wird die alte Rader Hochbrücke (A7) nur auf der Rader Insel und südlich des Nord-Ostsee-Kanals. Spezialisten bringen die explosive Ladung so an, dass die Brückenpfeiler nicht der Länge nach umkippen, sondern mit einem Knick in der Mitte kollabieren. Der Brückenüberbau kracht mitsamt der Be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.