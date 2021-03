Bürger retten die Altstadt : Neu gegründete Genossenschaft belebt zwei leerstehende Geschäfte in Rendsburg

Zwei Gebäude wurden dem Team bereits überlassen. Bei einem handelt es sich um eine ehemalige Kultkneipe.

Rendsburg | Unter der großen Frage „Wie geht es weiter in der Altstadt?“ fanden in der Rendsburger Kulturschlachterei bereits zweimal Werkstattgespräche statt. Jetzt gibt es erste Antworten auf diese Frage: In der Stadt am Kanal wurde eine Bürgergenossenschaft gegründet, die sich um die immer weiter verfallenden Gebäude kümmern will. Zwei Gebäude für die Genos...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.