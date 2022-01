Neu Duvenstedt : Nach Unfall auf der A7: Trauer auf Reiterhof nach tragischem Tod zweier Islandpferde

Der genaue Grund, weshalb die Pferde ausrissen ist noch unbekannt. Vermutet wird Silvester-Knallerei. Die Besitzerin weiß nur, dass die Tiere in große Panik versetzt worden sein müssen.

Neu Duvenstedt | Zwei Kerzen stehen am Eingang des Reiterhofs, zwei Reitschülerinnen haben sie dort als Zeichen der Trauer abgestellt. Am Silvesterabend waren zwei Islandpferde des Hofs Blöcken, „Kjáni“ und „Mio“, auf der A7 in der Nähe der Raststätte Hüttener Berge bei einem Unfall getötet worden – über sechs Kilometer von ihrer Koppel entfernt. Womöglich rissen die ...

