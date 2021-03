Naturschutzring Aukrug : Exkursionen zu Auerochsen, auf den Boxberg und den Vögeln in der Tönsheide

Auf den Wanderungen durch den Naturpark kann die Vielfalt von Fauna und Flora kennengelernt werden.

Aukrug | Waldumbau auf dem Boxberg, renaturierte Bäche und Moore, Auerochsen als Landschaftspfleger und Spechte im Totholz in Tönsheide: Bei den Exkursionen, die der Naturschutzring Aukrug in den kommenden Monaten veranstaltet, kann man sich über die Vielfalt von Fauna und Flora im Naturpark Aukrug informieren. Los geht’s am 23. April mit einem Ausflug in d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.