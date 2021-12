Einsatz für Artenvielfalt : Gewinn für Tiere und Pflanzen: Naturschutzring Aukrug schafft 100 neue Biotope

An die Landeigentümer, die ihre Flächen für die Projekte zur Verfügung gestellt haben, wurden mehr als 100.000 Euro an Fördermitteln ausgezahlt.

Aukrug | Ziemlich genau 100 Biotope mit etlichen neuen Gewässern, Bäumen, Blühwiesen und Knicks zur Förderung der regionalen Fauna und Flora sind 2021 in der Südhälfte des Kreises Rendsburg-Eckernförde und im Kreis Steinburg entstanden. Grundlage für all diese Maßnahmen war der Artenschutzkatalog des Naturschutzrings Aukrug. An die Landeigentümer, die ihre Flä...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.