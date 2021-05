Suchspiel der Naturparks : Boxberg und Aschberg erklimmen: Auf dem Gipfel befinden sich Teile der Lösung

Auf insgesamt sechs Bergen in Schleswig-Holstein sind am Himmelfahrtstag Teile eines Lösungssatzes versteckt.

Aukrug | Der Aukruger Naturparkverein beteiligt sich an einer landesweiten Aktion unter dem Motto „Gipfelstürmer“. Am Himmelfahrtstag am Donnerstag, 13. Mai, können rätselfreudige Naherholungssuchende an den höchsten Punkten der sechs schleswig-holsteinischen Naturparks nach Hinweisen für einen Lösungssatz suchen, dessen korrekte Ermittlung mit kleinen Preisen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.