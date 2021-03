„Nacht der Bibliotheken“ : Stadtbüchereien Rendsburg und Büdelsdorf mischen am 19. März online mit

Zum bundesweiten Aktionstag bieten sie im Internet ein Programm an, das zum Mitmachen anregen soll.

Rendsburg | Am Freitag, 19. März, findet bundesweit zum zweiten Mal die „Nacht der Bibliotheken“ statt. Auch die Stadtbüchereien Rendsburg und Büdelsdorf sind vertreten – wie alle anderen in diesem Jahr allerdings nur digital. Das Motto lautet: „mitmischen!“. Büchertürme gestalten und Rallye mit Gewinnspiel Am Freitag ab 15 Uhr bieten sie ein viergeteiltes ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.