Am Altstädter Markt Rendsburg : Kreative Unikate: Massenware hat im „Materia“-Laden nichts zu suchen

Shopping und Nachhaltigkeit müssen sich nicht ausschließen: Im „Materia“-Laden der Werkstätten Materialhof werden handgefertigte Unikate verkauft, die Ressourcen und die Umwelt schonen. Jetzt feiert er ersten Geburtstag.

Rendsburg | Wer den kleinen Materia-Laden am Altstädter Markt in Rendsburg betritt, braucht eine Weile, um das Sammelsurium an Produkten zu erfassen: Getöpferte Schalen, Taschen, Eichhörnchen-Futterhäuser, Notizbücher, Filzblumen, Decken und Schmuck sind auf der Fläche der ehemaligen „Altstädter Apotheke“ ausgebreitet. In jedem Winkel gibt es Neues, Originelles, ...

