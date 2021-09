Firmenansiedlung : Für Hackfleisch oder Hähnchen: Nachhaltige Verpackungen kommen bald aus Büdelsdorf

Das Unternehmen „Ribbeck“ verlegt seinen Firmensitz von Bad Bramstedt nach Büdelsdorf. Am Trichterbecherweg sollen zukünftig Verpackungen hergestellt werden, die fast auf Plastik verzichten.

Büdelsdorf | Mit dem Umzug des Bad Bramstedter Unternehmens „Ribbeck“ nach Büdelsdorf werden dicht an der A7 20 neue Arbeitsplätze geschaffen. Das Team produziert umweltfreundliche Verpackungen für die Lebensmittelindustrie und baut aktuell im Gewerbegebiet am Trichterbecherweg eine große Halle mit angrenzenden Büros – für rund vier Millionen Euro. Wir hatten in...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.