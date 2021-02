Nach zwei Monaten Corona-Pause : So starteten die Rendsburger Grundschulen in den Präsenzunterricht

Bei Kindern und Lehrern war die Freude über das Wiedersehen groß. Ganz einfach ist der Wiedereinstieg allerdings nicht.

Rendsburg | Es war ein ganz besonderer Tag für Thomas Albert. Er leitet die Rendsburger Grundschule Rotenhof, an der – genau wie an den meisten anderen Einrichtungen im Land – am Montag erstmals wieder Präsenzunterricht erteilt wurde. Zwei Monate waren die Schulen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.