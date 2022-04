Nach vier Absagen wegen Corona : Kathy Kelly startet mit Shantychor Lütjenwestedt fünften Konzert-Versuch

Der Auftritt der irisch-amerikanische Sängerin von der Kelly Family war ursprünglich in Todenbüttel geplant, wurde je zweimal im Jahr 2020 und 2021 abgesagt. Jetzt stehen der neue Termin und der Ort des Konzerts fest.

Hohenwestedt | Am 28. August will Kathy Kelly gemeinsam mit dem Shantychor Lütjenwestedt in der Hohenwestedter Peter-Pauls-Kirche auftreten. Falls das klappt, wäre das das Ende einer unendlichen Geschichte. Wegen Corona war das ursprünglich in Todenbüttel geplante Kathy-Kelly-Konzert vier Mal abgesagt und verschoben worden. Weiterlesen: Wegen Corona: Konzert mit ...

