Nach Explosion in Nortorf : Leichenspürhunde suchen in Ruine nach vermisster 54-Jährigen

Der 56-jährige Bewohner hat sich noch nicht zum Verbleib seiner Lebensgefährtin geäußert.

Nortorf | Die Suche nach der vermissten 54-jährigen geht es zwei Tage nach der Explosion in einem Nortorfer Reihenendhaus weiter. Dabei sollen am Mittwoch auch Leichenspürhunde eingesetzt werden. Da am Vortag zu viele Schaulustige vor Ort waren, wurden die Absperrungen mit Folie abgehängt. Der 56-jährige Bewohner befindet sich noch immer im Krankenhaus und hat ...

