Vulkanausbruch im Südpazifik : Um diese Uhrzeiten erreichten die Tonga-Druckwellen Rendsburg/Büdelsdorf

Eine Naturgewalt in 16.480 Kilometern Entfernung hatte Auswirkungen sogar in Schleswig-Holstein: Nach dem Vulkanausbruch nahe Tonga ließen zwei Luftdruckschwankungen zeitversetzt die Instrumente ausschlagen.

Büdelsdorf | Um 19.55 Uhr schlugen bei Michael Green die Messinstrumente aus: Am Sonnabend, 15. Januar, registrierten die Barometer seiner privaten Wetterstation in Büdelsdorf (www.Büdelsdorfwetter.de) eine Serie von auffälligen Luftdruckschwankungen. Ein zweites Auf-und-Ab folgte etwa sieben Stunden später, am Sonntagmorgen ab 2.50 Uhr. Auch interessant: Lara ...

