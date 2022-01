Nach Unfalltod in Nortorf : Bundespolizei kontrolliert am Bahnübergang Schrankensünder

Der Unfalltod einer 15-Jährigen beim Queren eines Bahnübergangs in Nortorf am 2. Januar zeigt Folgen. Die Bundespolizei kontrollierte mehr. Bürgermeister Torben Ackermann bringt noch eine andere Idee ins Spiel.

Nortorf | Sichtbare Präsenz vor Ort sollte auf den Gefahrenpunkt aufmerksam machen. Nach dem tödlichen Unfall einer 15-Jährigen am 2. Januar dieses Jahres beim Überqueren des geschlossenen beschrankten Bahnübergangs in der Hohenwestedter Straße in Nortorf führte die Bundespolizei in einem Zehn-Tages-Zeitraum verstärkt Kontrollen durch. Kontrolle am Bahnüberg...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.