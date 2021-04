Nach Unfall auf B77 in Rendsburg : Komplizierte Bergung: 60-Tonnen-Kran hob den umgekippten Lkw auf die Räder

Darum dauert die Sperrung der Bundesstraße vor dem Kanaltunnel fast den gesamten Tag.

Rendsburg | Nach der stundenlangen Sperrung der B77 wurde der umgekippte Lkw gegen 17.30 Uhr mit einem Kran wieder aufgerichtet. Die Bundesstraße blieb in Fahrtrichtung Süden aber weiter gesperrt. Warum dauerte die Bergung insgesamt so lange? Der Unfall hatte sich bereits um 10.55 Uhr am Mittwoch ereignet. Weiterlesen: Lkw kippt vor Kanaltunnel um – Bergung da...

