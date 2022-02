Nach Todesfall in Nortorf : Bei Rot über geschlossene Schranke: Darum ist das Bußgeld an Bahnübergängen so hoch

In Nortorf gehen immer wieder Menschen über die Gleise – obwohl die Schranken geschlossen sind. Die Geldstrafe dafür ist beträchtlich, vor allem im Vergleich zu ähnlichen Verstößen an Ampeln. Das sind die Gründe.

Nortorf | Am 4. Januar kam es am Bahnübergang Hohenwestedter Straße in Nortorf zu einem tödlichen Unglück: Eine 15-Jährige wurde dabei von einem Zug erfasst und starb. Daraufhin hat die Bundespolizei den Unglücksort stärker kontrolliert als sonst. Insgesamt mussten seitdem fünf Bußgeldverfahren gegen Bahngleis-Sünder eingeleitet werden, unter anderem gegen vier...

