Bundespolizei stand daneben : Drei Tage nach tödlichem Unfall: Mann überquert geschlossenen Bahnübergang in Nortorf

Der 62-Jährige ging am Mittwoch trotz geschlossener Schranken über die Schienen am Bahnübergang Hohenwestedter Straße. Dort hatte es erst am Sonntag einen tödlichen Unfall gegeben. Den Mann erwartet ein hohes Bußgeld.

Nortorf | Nach dem tödlichen Unfall in Nortorf am Sonntag bewachte die Bundespolizei den Bahnübergang Hohenwestedter Straße. Am Mittwoch, 5. Januar, beobachteten die Beamten gegen 7.30 Uhr einen Mann, der trotz roter Ampel und geschlossener Schranken die Gleise überquerte und in Richtung Bahnsteig ging. Weiterlesen: Tödlicher Unfall am Bahnübergang: Nortorf ...

