Bahnhof Rendsburg : Gesprengter Fahrkartenautomat: Bahn sorgt für Ersatz, keine Spur von den Tätern

Am 30. September war ein Automat mit illegaler Pyrotechnik zerstört worden. Techniker arbeiteten am Mittwoch an dem Ersatzgerät. Die Polizei ist bei ihren Ermittlungen noch nicht weitergekommen.

Rendsburg | Vor genau einer Woche, am 30. September, sprengten Unbekannte einen Fahrkartenautomaten im Rendsburger Bahnhof. Noch immer fehlt von den Tätern jede Spur. „Es gibt leider nichts Neues“, sagte eine Sprecherin des Landeskriminalamts (LKA) am Donnerstag auf Nachfrage. Weiterlesen: Unbekannte Täter sprengen Fahrkartenautomat im Rendsburger Bahnhof ...

