Am Nübbeler Weg : Nach Schlägerei am Pfingstmontag in Fockbek – Polizei sucht Zeugen

Carsten Rehder/dpa

Die Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ereignete sich am Pfingstmontag gegen 17.30 Uhr. Avatar_shz von Landeszeitung

25. Mai 2021, 16:47 Uhr Fockbek | In Fockbek kam es am Montag, 24. Mai, zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Bereich des Nübbeler Weges. An der Schlägerei, die sich gegen 17.30 Uhr ereignete, waren nach Polizeiangaben mehrere Personen beteiligt. Auch Gegenstände wurden eingesetzt, um aufeinander einzuprügeln. Die Polizei Fockbek sucht nun Zeugen. Insbesondere werden eine Reiterin sowie eine Frau mit Kinderwagen gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 04331/3322660 zu melden. zur Startseite

