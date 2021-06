92-Jährige verletzt : Nach dreistem Raub in Rendsburg: Polizei sucht nach weiteren Zeugen

Im Mai war eine Seniorin von zwei Jugendlichen beraubt worden. Inzwischen hat die Polizei ermittelt, dass eine Mutter mit zwei Kindern die Täter gesehen haben muss. Sie wird gebeten, sich zu melden.

17. Juni 2021, 17:57 Uhr

Rendsburg | Im Bereich der Bushaltestelle an der Altstadtschule in Rendsburg kam es am Freitag, 14. Mai, gegen 16 Uhr zu einem „hinterhältigen Raub“, wie die Polizei seinerzeit mitteilte. Opfer wurde eine 92-jährige Rentnerin. Die beiden Täter kamen mit der Handtasche der Dame davon.

Zeugin war nicht mehr vor Ort

Jetzt hat die Polizei weitere Einzelheiten mitgeteilt, die dabei helfen könnten, die Täter zu schnappen. „Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass eine Frau mit zwei Kindern den flüchtenden Tätern entgegengelaufen sei“, so Polizeisprecher Michael Heinrich. Doch beim Eintreffen der Polizei war die Zeugin nicht mehr vor Ort. Sie wird gebeten, sich bei der Polizei in Rendsburg unter Tel. 04331/208450 zu melden.

Die 92-Jährige war mit ihrem Rollator in Richtung Innenstadt unterwegs, als sie auf Höhe der Bushaltestelle plötzlich und unvermittelt von hinten geschubst wurde und einen Schlag in den Hinterkopf bekam. Die Rentnerin stürzte daraufhin zu Boden und stellte schließlich fest, dass ihre am Rollator getragene rote Handtasche und das graue Portemonnaie weg waren.



Täter waren etwa 15 Jahre alt

Nach Zeugenangaben waren die Täter beide männlich, etwa 15 Jahre alt und 1,60 bis 1,65 Meter groß. Einer der beiden trug eine schwarze Jacke, hellblaue Jeans und schwarze Schuhe. Der andere war mit einer gelben oder beigefarbenen Jacke bekleidet, möglicherweise einer Bomberjacke. Die Seniorin wurde durch den Sturz leicht verletzt und vom „Weißen Ring“, einer Hilfsorganisation für Kriminalitätsopfer, betreut.