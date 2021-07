Kurzschluss im Erdkabel : Vier Stunden Stromausfall in Hohenwestedt – rund 150 Haushalte betroffen

Der Strom fiel um 7.30 Uhr aus. Die betroffenen Haushalte wurden an Notstromaggregate angeschlossen.

Hohenwestedt | Nach dem Aufstehen die Kaffeemaschine anmachen und sich nebenbei ein Brötchen toasten – für viele Hohenwestedter war das am Freitagmorgen nicht möglich. Um 7.30 Uhr fiel in 100 bis 150 Haushalten der Strom aus. Grund waren zwei Kurzschlüsse in einem Erdkabel, teilte Christine Hansen, Pressesprecherin des Netzbetreibers SH-Netz, mit. Weiterlesen: Na...

