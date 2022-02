Wohnhaus ist eine Ruine : Nach Feuer in Sehestedt: Spendenaktion für Familie gestartet

Ein Schaden von mehreren 100.000 Euro ist bei einem Brand eines Wohnhauses am Donnerstag entstanden. Die Familie steht vor dem Nichts. Gemeinde und Vereine haben sich nun zusammengetan, um der Familie zu helfen.

Sehestedt | Das Einfamilienhaus im Eiderblick ist eine Ruine. Das Haus in der ruhigen Wohnstraße ist am Donnerstag, 17. Februar, komplett abgebrannt. Die vorderen Wände sind eingerissen, geben den Blick frei auf die Treppe und Möbelreste – der Familie (der Name ist der Redaktion bekannt, Anm. d. Red.) ist nichts geblieben. Aber die Hilfsbereitschaft im Dorf und v...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.