Nach Explosion in Nortorf : Suche nach vermisster Frau in zerstörtem Haus wird am Mittag fortgesetzt

Ein Bewohner wurde am Montag aufgefunden. Doch seine Lebensgefährtin könnte sich noch in dem Haus befinden.

Nortorf | Nach der Explosion in einem Reihenendhaus in Norttorf am Montag wird eine 54-Jährige Bewohnerin noch immer vermisst. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, soll die Suche gegen 12 Uhr fortgesetzt werden. Derzeit findet in Rendsburg eine Besprechun...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.