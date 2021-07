Zeugen in Rendsburg gesucht : Schmuck entwendet: Einbrecher im Juweliergeschäft am Altstädter Markt

Die Diebe nutzten ein 22-stündiges Zeitfenster außerhalb der Geschäftszeiten, um in die Verkaufsräume zu gelangen.

Rendsburg | Ein Juweliergeschäft am Altstädter Markt in Rendsburg ist am Wochenende von Einbrechern heimgesucht worden. Jetzt bittet die Kriminalpolizei Anwohner und Passanten, mögliche Beobachtungen zu melden. Die Schadenshöhe ist unbekannt Nach Angaben der Ermittler schlugen die Diebe im 22-stündigen Zeitfenster zwischen Sonnabend, 17. Juli, gegen 15.30 U...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.