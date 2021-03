Borgstedt : Nach Einbruch in Einfamilienhaus: Polizei sucht Zeugen

Die Täter schlugen am Montagvormittag zu. Die Ermittler bitten um Hinweise aus der Bevölkerung.

Avatar_shz von Landeszeitung

30. März 2021, 10:01 Uhr

Borgstedt | Nach einem Einbruch in Borgstedt sucht die Polizei nach Zeugen. Unbekannte Täter haben sich am Montag (29. März) zwischen 10.35 und 11.40 Uhr Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Gartenstraße verschafft.

Die Polizei Rendsburg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer etwas beobachtet hat, kann sich unter Tel. 04331-2080 oder unter 110 melden. Zu der Frage, welche Gegenstände gestohlen wurden, konnte die Polizei keine Angaben machen.