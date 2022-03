Schacht-Audorf : Dörpsee: Badestelle frei – doch wer mit dem Auto kommt, hat ein Problem

Seit gut zwei Wochen ist der Zugang zum See wieder geöffnet. Aber die Gemeinde vergaß, auch die Schranke am Parkplatz zu öffnen. Für Besucher wurde das am Wochenende zum Problem.

Schacht-Audorf | Lange mussten Schacht-Audorfer darauf warten, dass die Badestelle am Dörpsee wieder freigegeben wurde. Fast zwei Jahre gab es keinen freien Zugang zum See. Hintergrund: Die Gemeinde musste fürchten, bei einem Badeunfall haftbar gemacht zu werden. Vor zwei Wochen gab die Gemeinde die Badestelle wieder frei. Doch ein Detail wurde übersehen: Die Gemeinde...

