Rendsburg : Endlich wieder Popcorn im Kino: Erster Film nach acht Monaten Corona-Pause

Im Schauburg-Filmtheater wurde am Donnerstagnachmittag die Komödie „Catweazle“ gezeigt. Theo und Marie wollten sich den neuen Film mit Otto Waalkes nicht entgehen lassen.

Rendsburg | Nach acht Monaten Corona-Zwangspause durften die Rendsburger Kinos am Donnerstag endlich wieder Gäste empfangen. Im Schauburg-Filmtheater wurde am Nachmittag als erster Film „Catweazle“ gezeigt. In der Komödie ist Otto Waalkes als verrückter Magier zu sehen. Weiterlesen: Rendsburger Kinobetreiber laden gratis zu „Peter Hase 2“ und „Catweazle“ ein ...

