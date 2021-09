Tipps von Pilot Thomas Oeding : Nach Unglück in Bokel: Wie sich Heißluftballon-Unfälle verhindern lassen

Ein 81-jähriger Passagier verletzte sich am Donnerstag schwer. Ein Experte erklärt, worauf es bei einer Ballonfahrt ankommt – und welchen Fehler Fahrgäste bei der Landung auf keinen Fall machen dürfen.

Bokel | Ein 81-Jähriger verletzte sich bei einem Heißluftballon-Unfall am Donnerstag in Bokel schwer. Er kletterte nach einer missglückten Landung aus dem Korb. Plötzlich ergriff eine Windböe den Ballon und zog den Korb über den am Boden liegenden Fahrgast. Wie lassen sich solche Unglücke vermeiden? Und wie gefährlich ist eine Fahrt mit dem Heißluftballon übe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.