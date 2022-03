Gut sechs Jahre nach Havarie : NOK bei Rendsburg: Warten auf die erste Fahrt der neuen Schwebefähre

Am Freitagmittag soll die neue Schwebefähre erstmals mit Passagieren über den Nord-Ostsee-Kanal pendeln. Es gibt es eine Eröffnungsfeier mit Musik anlässlich der Inbetriebnahme, zudem sind zahlreiche Gäste geladen.

Rendsburg/Osterrönfeld | Die erste Fahrt der neuen Schwebefähre mit Passagieren steht kurz bevor. Gut sechs Jahre nach der Havarie der ursprünglichen Schwebefähre soll das neue Modell am Freitagmittag, 4. März, den Regelbetrieb aufnehmen. Das Original wurde am 8. Januar 2016 bei der Kollision mit einem Frachter zerstört. Weiterlesen: Zur Eröffnung am Freitag: Drei We...

