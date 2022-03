NOK bei Rendsburg : Neue Schwebefähre jetzt für alle geöffnet – Andrang auf beiden Ufern

Am Freitagmittag fuhr die neue Schwebefähre erstmals mit Passagieren über den Nord-Ostsee-Kanal. Zunächst durften nur geladene Gäste mitfahren. Seit 13.25 Uhr können alle Bürger mitfahren.

Rendsburg/Osterrönfeld | Auf diesen Moment haben viele Menschen im Raum Rendsburg lange gewartet: Die neue Schwebefähre hat am Freitagmittag erstmals Passagiere über den NOK befördert. An Bord waren die geladenen Gäste der offiziellen Eröffnungsfeier. Um 12.58 Uhr war die erste offizielle Fahrt abgeschlossen und die Fähre erreichte das Nordufer. Das Original wurde am...

