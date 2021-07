Rendsburg : Nach Maschinenausfall auf dem Nord-Ostsee-Kanal: Frachter fährt in die Böschung

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr. Die „Amber Trader“ wurde dabei beschädigt und muss jetzt in Rendsburg repariert werden.

Rendsburg | Auf dem Nord-Ostsee-Kanal ist am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr ein Frachter nahe des Rendsburger Kreishafens in die Böschung gefahren. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag auf Nachfrage mitteilte, war der Grund ein technischer Defekt, der einen Maschinenausfall zur Folge hatte. Weiterlesen: Bei Rendsburg sind am Samstag zwei Frachtschiffe zusamm...

