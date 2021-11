Wasserschutzpolizei ermittelt : Havarie auf dem NOK: Zwei Containerschiffe kollidieren in Weiche bei Schülp

Der Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen. Die Ermittler wollen nun Schiffsdatenschreiber auswerten, um den Zusammenstoß auf dem Nord-Ostsee-Kanal zu rekonstruieren.

Schülp bei Rendsburg | Auf dem Nord-Ostsee-Kanal ereignete sich am Dienstagmorgen eine Havarie. Zwei Containerschiffe sind in der Weiche in Schülp bei Rendsburg kollidiert. Weiterlesen: Präzisionsarbeit: Malte Bickel bringt bis zu 230 Meter lange Schiffe durch den NOK „Nach derzeitigem Ermittlungsstand wartete eines der Schiffe gegen 5.30 Uhr auf ein entgegenkommendes...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.