Rendsburg am Nord-Ostsee-Kanal : Nach 11 Tagen Pause: Schwebefähre kehrt Karfreitag zum Normalbetrieb zurück

Die Kanalverwaltung hält sich an den Ende März angekündigten Zeitplan und kündigt an: Rechtzeitig vor Ostern können Autofahrer und Fußgänger wieder mit der neuen Schwebefähre übersetzen.

Rendsburg | Die neue Schwebefähre über den Nord-Ostsee-Kanal kehrt rechtzeitig vor Ostern zum öffentlichen Normalbetrieb zurück. Seit Montag, 4. April, sind keine Überfahrten möglich, weil die Kanalverwaltung Restarbeiten auf der weißen Gondel und am Antriebwagen an der Eisenbahnhochbrücke erledigen lässt. Am Dienstag bestätigte die Behörde auf Nachfrage...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.