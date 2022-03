NOK in Rendsburg : Bei russischem Frachter: Schiffsbegrüßer spielen deutschen Schlager statt Nationalhymne

Da staunten die Gäste des Restaurants „Brückenterrassen“ nicht schlecht: Als ein russischer Frachter vorbeifuhr, spielte Schiffsbegrüßer David Gebauer plötzlich ein Lied aus dem Jahr 1982.

Rendsburg | Normalerweise werden die Schiffe auf dem Nord-Ostsee-Kanal von den Schiffsbegrüßern am Restaurant „Brückenterrassen“ mit der Nationalhymne ihres Heimatlandes begrüßt. Doch als am vergangenen Wochenende der russische Frachter „Pola Varvara“ vorbeifuhr, gab es für die Gäste der „Brückenterrassen“ eine Überraschung. Aus den Lautsprechern in unmittelbarer...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.