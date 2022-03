Am Nord-Ostsee-Kanal : Neue Schwebefähre: Andrang am Wochenende so groß, dass Autofahrer warten mussten

Die Freude, dass das einzigartige Wahrzeichen wieder schwebt, ist groß in der Region. Viele Bürger nutzten das gute Wetter für eine persönliche Testfahrt.

Rendsburg / Osterrönfeld | Sechs Jahre lang verkehrte die Schwebefähre nicht zwischen Rendsburg und Osterrönfeld. Am Freitag ging es endlich wieder los. Wie sehr das einzigartige Verkehrsmittel, das an Stahlseilen unter der Eisenbahnhochbrücke hängt, vermisst wurde, zeigte der große Andrang am Wochenende. Autofahrer warteten geduldig, bis sie an der Reihe waren. Weiterlesen:...

