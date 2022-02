Ausstieg aus Nominierung : Rendsburger Schwebefähre: Der Traum vom Unesco-Weltkulturerbe ist geplatzt

Der Internationale Rat für Denkmalpflege gibt dem NOK-Wahrzeichen einen Korb: Die Schwebefähre habe keine Chance, als Welterbe anerkannt zu werden. Das Land hat darauf die Bewerbung gestoppt. Hier sind die Hintergründe.

Rendsburg | Der Traum ist geplatzt: Die Schwebefähre vom Nord-Ostsee-Kanal wird kein Unesco-Weltkulturerbe. In den kommenden zehn Jahren besteht keine Aussicht mehr, in die Liste der kostbarsten Kulturgüter weltweit aufgenommen zu werden, teilte das Rendsburger Rathaus am Freitag auf Nachfrage mit. Weiterlesen: Schwebefähre nimmt Anfang März ihren Betrieb auf ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.