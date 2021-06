Schacht-Audorf : Auf dem Nord-Ostsee-Kanal: Lürssen-Werft dockt Rohbau einer Megajacht aus

Das Schiffbauunternehmen am Nord-Ostsee-Kanal hatte am Dienstagmittag Grund zu feiern. Das Team konnte den Rohbau einer Megajacht ausdocken. Sehr viel ist über das Projekt noch nicht bekannt.

Schacht-Audorf | Die Reling am vorderen Teil des Schiffes ist mit Girlanden geschmückt, und am Bug der Luxusjacht prangt eine Flagge der Vereinigten Staaten von Amerika. Viel mehr ist über den Rohbau mit mindestens vier Decks, den die Lürssen-Kröger-Werft aus Schacht-Audorf am Dienstagmittag ausgedockt hat, noch nicht bekannt. Mehr zum Thema: Steigt jetzt Lürssen i...

