Frontalzusammenstoß auf B76 : Mutter und zwei Kinder aus RD-ECK sterben bei Unfall in der Nähe von Preetz

Bei einem schweren Verkehrsunfall wurden am Sonntagvormittag auf der B76 bei Preetz drei Menschen aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde getötet. Drei weitere Personen erlitten lebensgefährliche Verletzungen.

Preetz | Bei einem schweren Verkehrsunfall wurden am Sonntagvormittag auf der B76 in Höhe Schellhorn drei Menschen aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde getötet. Drei weitere Personen erlitten nach Darstellung von Polizeisprecher Matthias Arends lebensgefährliche Verletzungen. Die Bundesstraße bleibt voraussichtlich bis in die Nachmittagsstunden voll gesperrt. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.