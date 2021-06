Rendsburger Kulturzentrum : Historiker Johannes Haase zeigt die Geschichte der Werften am Nord-Ostsee-Kanal

Im 19. Jahrhundert entstanden Schiffbaubetriebe in Rendsburg, Nübbel und Breiholz. Im Historischen Museum Rendsburg können Besucher ab Sonnabend, 19. Juni, den langen Werdegang dieser Tradition nachempfinden.

Rendsburg | Einen Blick auf „Schiffbau und Werften an Eider und NOK“ bietet eine Ausstellung in den Museen im Kulturzentrum Rendsburg, die am Sonnabend eröffnet wird. Unter dem Titel „Vom Eiderbullen zur Luxusyacht“ hat Johannes Haase zum Abschluss seines zweijährigen Volontariats Exponate und interessante Informationen zu einer Sonderausstellung zusammengefügt. ...

