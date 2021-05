Internationaler Museumstag : Museen im Rendsburger Kulturzentrum locken am Sonntag mit freiem Eintritt

Neben den Exponaten zur Kanalregion warten zahlreiche Mitmach-Stationen auf kleine und große Gäste.

Rendsburg | Am Sonntag, 16. Mai, ist „Internationaler Museumstag“. Auch die Museen im Kulturzentrum Rendsburg beteiligen sich (Navi: Arsenalstraße 2-10). Sonderausstellung mit Bildern von Thomas Schulz Alle Besucher haben an diesem Tag freien Eintritt von 10 bis 17 Uhr. Das gilt auch in die lohnenswerte Sonderausstellung „BilderBerlin“ von Thomas Schulz. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.