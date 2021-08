Prostituiertenmorde Rendsburg : Zwischenbilanz zum Mordprozess: So kommt das Verfahren gegen Timo M. voran

Seit sechs Verhandlungstagen steht der Rendsburger Möbelpacker vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft legt ihm die Morde an zwei Prostituierten zur Last. Am Freitag wurde geklärt, wie er an die Tatwerkzeuge kam.

Rendsburg/Kiel | Vor dem Schwurgerichtssaal des Kieler Landgerichts hat sich bereits um 8.45 Uhr eine kleine Menschentraube gebildet. Rechts-Referendare, Journalisten und ein paar „Zivilisten“ bilden die „interessierte Öffentlichkeit“, die im deutschen Rechtssystem eine wichtige Kontrollfunktion einnehmen. Timo M. geriet schnell ins Visier der Ermittler Der Proz...

