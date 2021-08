Prostituiertenmorde Rendsburg : Fetisch-Treffen nach dem Mord? Zeugin beschreibt Timo M. als „abgekämpft und gestresst“

Eine Berlinern (37) sagte am Donnerstag vor dem Kieler Landgericht aus. Mit ihr hatte sich der Angeklagte an dem Tag getroffen, an dem Leyhan V. getötet wurde.

Rendsburg/Kiel | Wegen zweifachen Mordes, die die Anklage, muss sich der Rendsburger Möbelpacker Timo M. vor dem Landgericht Kiel verantworten. Er soll im September 2020 die bulgarische Prostituierte Leyhan V. in ihrer Rendsburger Wohnung brutal getötet haben. Im Laufe der Ermittlungen entdeckte die Polizei eine weitere Leiche auf seinem Dachboden: Sebat A. aus Geesth...

