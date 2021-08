Unter der Eisenbahnhochbrücke : Montage der neuen Schwebefähre in Rendsburg beginnt am 4. September

Die Bürger nördlich und südlich des Kanals können sich trotzdem noch nicht auf den Herbst freuen. Erst im November sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Dann beginnt der acht Monate dauernde Probebetrieb.

Rendsburg | Am 31. August soll der Neubau der Schwebefähre in Brake (Niedersachsen) auf ein Ponton verladen und in den Tagen darauf auf dem Seeweg nach Rendsburg gebracht werden. Bereits für Anfang September ist die Montage der schwebenden Fähre unter der Rendsburger Eisenbahnhochbrücke geplant, teilte die Kanalverwaltung am Freitag mit. Die Planer rechnen dam...

