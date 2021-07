Rendsburg am NOK : Montage der neuen Schwebefähre frühestens im September

Die Rückkehr des Unikats lässt auf sich warten. Während die Kanalverwaltung zum Zeitpunkt schweigt, tut sich hinter den Kulissen etwas: Gesucht werden Unterkünfte für Techniker, die die Fähre aufhängen sollen.

Rendsburg/Brake | Wann kommt sie endlich an Land – die neue Schwebefähre? Das fragen sich nicht nur die Touristen aus ganz Deutschland, die der Rendsburger Eisenbahnhochbrücke in diesen Wochen einen Besuch abstatten. Unter ihr finden sie zwei verlassene Anleger vor – bereits in der sechsten Sommersaison in Folge. Weiterlesen: Darum ist die neue Schwebefähre gut vor ...

