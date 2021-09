Feuer in Rendsburg : Zwei Pkw bei Feuer in Kieler Straße ausgebrannt – Kripo ermittelt

13 Einsatzkräfte konnten das Übergreifen der Flammen verhindern. Zwei Pkw brannten aus, weitere Fahrzeuge wurden beschädigt.

Rendsburg | Mittwochabend, 22. September 2021, brannte es in der Kieler Straße. Der Alarm ging um 23.46 Uhr. Als das erste Fahrzeug der Freiwillige Feuerwehr Rendsburg kurz nach dem Alarm am Einsatzort eintraf, standen zwei Pkw auf einem Betriebsgelände in Flammen. Zwei weitere Pkw, die in unmittelbarer Nähe standen, wurden durch das Feuer beschädigt. ...

