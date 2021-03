Rendsburg : Mitten in der Nacht: Feuerwehr löscht Flammen in der Parksiedlung

Die Kameraden wurden um 2.38 Uhr alarmiert. Mülltonnen standen in Flammen. Löschversuche der Bewohner blieben erfolglos.

Rendsburg | Bewohner eines Reihenhauses in der Rendsburger Parksiedlung wurden mitten in der Nacht auf Sonnabend, 27. März, von einem Feuer aus den Betten geholt. Gelbe Säcke und Mülltonnen standen auf ihrem Grundstück in Flammen, teilte die Rendsburger Feuerwehr mit. Mehr zum Thema: Drei Brandstellen auf einmal: Feuerwehr löscht Flammen in zwei Lagerhallen ...

