Bauernhof in Friedrichsholm : Mit Trettrecker, Kettcar und Mini-Anhänger: 30 Kinder helfen bei der Maisernte

Die Kinder zwischen zwei und elf Jahren ließen ihre Gespanne von einem echten Häcksler beladen. Anschließend luden die Nachwuchs-Landwirte ihre Ernte auf dem Hof von Familie Carstens ab.

Friedirichsholm | Die Maisernte ist in vollem Gang und auch das traditionelle Kinder-Maishäckseln der Familie Carstens in Friedrichsholm fand jetzt wieder statt. Dem Aufruf des Landwirts, ihn bei der Ernte zu unterstützen, folgten mehr als 30 junge Erntehelfer im Alter von zwei bis elf Jahren. So wurden die Gespanne, die meist aus Trettrecker und Anhänger, aber auch au...

